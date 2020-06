Noordzee bewolking

Een geluk, op zware nachtvorst zit geen plant of bloem meer te wachten. Bewolking, daar houden we ook vandaag last van, maar dat er een buitje gaat vallen, die kans is erg klein. De wind zwak, af en toe matig uit een noordwestelijke richting, temperatuur 13 graden.

Komende nacht bewolking en een opklaring, mistbank is mogelijk boven de weilanden, minimumtemperatuur 4 graden.

Ook morgen houden we last van wolkenvelden en hieruit zou een buitje kunnen vallen. De wind noordwestelijk, zwak tot matig, temperatuur 14 graden.

Zondag heeft de betere papieren qua zon en zien we de temperatuur stijgen naar een 16 graden. Wind die dag westelijk.

Maandag weer meer bewolking, wel gaat de temperatuur weer iets omhoog en dat zien we ook gebeuren de dagen daarna en tevens komt het zonnetje er dan weer flink bij.

Dirk van der Meer