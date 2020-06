SNEEK - Dat was gistermiddag een fikse omschakeling met het weer en dan doelende op de temperatuur. Was het rond het middaguur nog aangenaam en zonnig bij een graadje of 18, in de middag stak er een stevige noordelijke wind op een zagen we de temperatuur rap dalen en wees deze om 16:00 uur amper de 10 graden aan.