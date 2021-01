SNEEK- De Gemeente Súdwest-Fryslân ropt ynwenners op om harren oan te melden foar de fernijde Nijsbrief Súdwest-Fryslân. Yn sa'n grutte gemeente mei rom 90.000 ynwenners is it wichtich dat nijs en ynformaasje oer gemeentesaken by safolle mooglik ynwenners telâne komt. No binne it foaral de wyk- en doarpsbelangen dy't in abonnemint hawwe, mar de digitale nijsbrief, dy't eltse moanne ferskynt, is ek bedoeld foar de ynwenners.