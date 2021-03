Nieuwe websiteTop&Twel gaat vandaag online

OPPENHUIZEN-Een van de betere dorps websites is die van Oppenhuizen/Uitwellingerga. Behoorlijk actueel en met veel nieuws uit de dorpen. Kortom een digitaal visitekaartje. Vandaag is een spannende dag voor de websitebeheerders, want de nieuwe website gaat online.

“Na een lange voorbereiding verwachten wij vandaag over te gaan naar een nieuwe website Topentwelonline. De huidige website bestond in deze vorm al 14 jaar en was toe aan een nieuw en fris uiterlijk. Wij vinden dat we daarin geslaagd zijn. De lay-out ziet er geheel anders, maar de vertrouwde rubrieken, zoals de nieuwsitems, het prikbord en de agenda zijn gewoon gebleven.

"Ook de bedrijven en de verenigingen hebben weer hun plekje gekregen. Nu nog duimen dat de omzetting van oud naar nieuw goed gaat, maar op de achtergrond wordt alles op alles gezet om dit zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen”, aldus de Top&Twelsters. Veel succes!