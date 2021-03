Nieuwe regeling TONK: steun voor mensen met financiële problemen

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK-regeling is er niet alleen voor ondernemers. Ook als je in loondienst bent of was, kun je in aanmerking komen voor de TONK-uitkering. “Het water staat sommige mensen tot aan de lippen”, zegt wethouder Gea Wielinga van Súdwest-Fryslân. “Met deze hulp willen we proberen te voorkomen dat mensen hun woonlasten niet meer kunnen betalen.”

Wat is de TONK? TONK is een uitkering van het Rijk. De uitvoering wordt door de gemeenten gedaan.

Voor wie?

De TONK is voor mensen die minder inkomsten hebben door de coronamaatregelen. En die daardoor hun woonkosten niet meer kunnen betalen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten. Het maakt niet uit of je in loondienst werkt, ondernemer bent of een uitkering krijgt. De TONK is een aanvullende regeling op de bijzondere bijstand.

Ook voor ondernemers

Ben je zelfstandig ondernemer en heb je minder werk door de coronamaatregelen? Dan heb je wellicht recht op de TONK-uitkering. Ontvang je als ondernemer al een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

De regeling loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2021 voor maximaal 6 maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen de TONK-uitkering aanvragen voor de maanden dat het nodig is. Deze uitkering aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De regeling kan tot 1 augustus 2021 worden aangevraagd.

Wat zijn de voorwaarden en wanneer aanvragen?

Wanneer je door de coronamaatregelen meer dan 30 procent minder inkomen hebt kun je de TONK -uitkering aanvragen. Per maand kunnen inwoners en ondernemers maximaal 1000 euro ontvangen voor het betalen van de woonlasten. Alle voorwaarden en informatie voor de aanvraag van de TONK-uitkering staan op de website van Súdwest-Fryslân: www.sudwestfryslan.nl/tonk