Nieuwe Oosterpoort Sneek; van rotte kies, naar blikvanger van de stad

SNEEK- Al enkele jaren stond het voormalige pand Bouma op de hoek van de Leeuwarderweg en de 2e Oosterkade in Sneek leeg. In de loop der jaren werd deze hoek ook wel ‘De rotte kies van Sneek’ genoemd. In samenwerking met Gemeente Súdwest Fryslân, en Friso Bouwgroep kwam daar verandering in. Op 11 februari jl. werden de eerste sleutels overhandigd aan de bewoners van ‘De nieuwe Oosterpoort’. In totaal zijn er zes appartementen, drie maisonnettes, een penthouse en een commerciële ruimte op de begane grond gerealiseerd. Op één na, zijn alle woningen verkocht.

Een échte blikvanger

De Oosterpoort, vernoemd naar de stadspoort die vroeger aan het eind van de Oosterdijk stond, is een echte blikvanger geworden. De nieuwe gevels zijn door Wijbenga Architecten geïnspireerd op de gevels zoals deze er ooit waren. Aan de 2e Oosterkade bestaat de voorgevel uit drie verschillende, individuele staande gevels. Ook het voormalige ‘Bouma Pand’ is in de herkenbare stijl gebouwd. Het totale project bestaat uit een luxe bakkerswinkel met eetgelegenheid en een ijssalon op de begane grond en op de verdiepingen zijn de woningen gerealiseerd.

De ontwikkeling is klaar

Op 14 mei 2018 ging de herontwikkeling officieel van start. ‘Eerst werd het bestaande pand gesloopt en de bodem gesaneerd. Tijdens het sloop- en bouwproces bleven zowel de 2e Oosterkade als de steeg naar het Normandiaplein bereikbaar en dat was best een uitdaging, gezien de beperkte ruimte om te bouwen,’ vertelt Marcel Minnema, technisch ontwikkelaar bij Frisoplan. ‘Het is mooi om te zien dat na jaren van plannen maken, overleg en studie eindelijk de nieuwe Oosterpoort klaar is! Op de plek met een lange traditie is een bijzonder gebouw terug gekomen, met veel respect voor het verleden en een scherp oog voor de toekomst. Begin vorig jaar zijn de bouwwerkzaamheden gestart en binnenkort worden de laatste sleutels overhandigd. De grootste maisonnette op de hoek van maar liefst 174 m2 is nog beschikbaar. Deze woning heeft een groot dakterras met geweldig uitzicht over de stad. We verwachten de woning binnenkort te verkopen. Dan is het project écht klaar en kunnen we terug kijken op een geslaagde ontwikkeling,’ besluit Marcel.