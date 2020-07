Nieuw internetplatform helpt dorpen om meer lokaal voedsel te kopen

SIBRANDABUORREN - Een nieuw digitaal platform moet het dorpen en wijken gemakkelijker maken om met lokaal voedsel aan de slag te gaan. In Sibrandabuorren ging het platform Voedselwerkplaats vrijdagavond officieel van start in dorpstuin Us Hôf met een zogeheten dorpendiner voor honderd gasten.

Het digitale platform helpt mensen met de aanleg van een dorpstuin en een buurtmarkt, waar ze lokale producenten voor kunnen uitnodigen. Het initiatief wordt breed gesteund door onder andere Doarpswurk.

Zo'n buurtmarkt heeft weinig deelnemers nodig, aldus Bregje Hamelynck van de Voedselwerkplaats. "Je hebt zo'n vijftien huishoudens nodig en dan kun je je eigen vereniging beginnen: een voedselcoöperatie. Maar dat klinkt wat moeilijk, dus noemen we het een buurtmarkt. Je kunt dan de lokale boeren en producenten vragen om hun producten op die digitale markt te zetten voor je eigen dorp. Mensen kunnen dat bestellen en de lokale boeren kunnen het leveren en op die manier verkopen."

Deze werkwijze is niet volledig nieuw. "Wij noemen het weleens de lokale Bol.com, maar dan voor de lokale voedselmarkt", lacht Hamelynck. Het idee wordt al met succes uitgevoerd in dorpstuin Us Hôf, waar Hamelynck met haar man de initiatiefnemer van is.

"Wij hebben het hier nu vier jaar lang uitgeprobeerd en het werkt gewoon. Je kunt gelijk beginnen, want je hebt de biologische groothandel als achtervang. Dus wij hebben altijd alles", legt ze uit.