SÚDWEST-FRYSLÂN – Mouwen omhoog en vol aan de bak en wie een plan heeft, hoeft geen excuus te hebben, zijn de woorden van Niels Hoekstra. Hij is de eigenaar van VONK!, tevens deelnemer aan het Werkfestival. “Wij hopen op veel nieuwe gezichten en mooie gesprekken om te kijken of wij mensen kunnen enthousiasmeren om een VONK! door te geven: de ambacht van het kaarsen maken door unieke mensen!”

Wat is voor jou de reden dat je meedoet aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

“In de eerste plaats een steentje bijdragen aan een mooi initiatief in de regio. In de tweede plaats de verbinding met onze ketenpartners laten zien aan alle bezoekers.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“We hebben een aanstekelijke werking op mensen die ons bezoeken!”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Mijn collega’s.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten?

“Er komt een Waterpoort aan, dus blijf ons volgen!”

Toegankelijk, Ambitieus, Waardevol

Koperslagersstraat 70 Sneek | www.vonkwerkt.nl

