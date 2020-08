SÚDWEST-FRYSLÂN – Betrouwbaar, persoonlijk en nuchter zijn de drie woorden die Office IT in een notendop omschrijven en die laten ze graag zien 19 september! “Wij willen Office IT op een toegankelijke, gemoedelijke manier presenteren aan mede-ondernemers en andere geïnteresseerden”, vertelt eigenaar Nick Betgem over de deelname aan het Werkfestival.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Dat de dag goed bezocht zal worden door geïnteresseerden en er veel interactie zal ontstaan tussen geïnteresseerden en bedrijven, maar ook tussen ondernemers.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Office IT is een bedrijf met een jong, vast en hecht team. Wij zijn altijd bezig met ontwikkelingen op het gebied van ICT en vertalen dit naar laagdrempelige oplossingen voor onze klanten. Het is mooi om te zien hoe je als team met veel creativiteit altijd weer tot een passende oplossing komt.“

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Dagelijks begin ik met een kop koffie en loop ik even langs de mannen van de technische afdeling. We bespreken even kort wat er gaat gebeuren die dag. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit accountmanagent; onderhouden van relaties en sales. Er zijn dagen dat ik de gehele dag onderweg ben maar ook dagen dat ik de gehele dag op kantoor te vinden ben.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“In december vertegenwoordig ik Office IT bij het benefiet boksgala “Knokken met je hart” in Leeuwarden. Samen met 15 andere ondernemers uit Friesland stap ik de ring in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. www.knokkenmetjehart.nl”

Smidsstraat 21, 8601 WB, Sneek | www.officeit.nl

