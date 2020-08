Nepbrief RIVM in omloop

FRYSLÂN - Het RIVM waarschuwt dat er een nepbrief in omloop is.

Het schrijven is gericht aan ouders met kinderen op peuterscholen, basisscholen en middelbare scholen. In de brief staat dat de kinderen op school zonder toestemming gevaccineerd kunnen worden. Dit is volgens het RIVM onwaar.



Vaccinatie is een medische behandeling waarvoor toestemming van de ouder (en het kind zelf bij 12+) noodzakelijk is, zo waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.



Het instituut overweegt juridische stappen.