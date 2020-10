Nederland kleurt VN-blauw voor 75 jaar Verenigde Naties

De Verenigde Naties (VN) bestaan dit jaar 75 jaar. De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) heeft in een brief aan de Nederlandse gemeenten gevraagd aandacht te besteden aan deze mijlpaal door karakteristieke gebouwen en objecten blauw aan te lichten van maandag 19 oktober tot zaterdag 24 oktober. Burgemeesters vanuit het hele land hebben laten weten dat zij zich hierbij aansluiten.

De VN is een mondiale organisatie van overheden. Deze is opgericht in 1945 door 51 landen, maar inmiddels zijn 193 landen lid. Internationale solidariteit en een gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid zijn belangrijke oprichtingsidealen van de VN. Al 75 jaar lang zet de VN zich hiervoor in en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Hiernaast vraagt de VM-aandacht voor haar agenda met de duurzame doelen ook de sustainable development goals (SDGs) genoemd.

De NVVN werkt aan het draagvlak voor internationale samenwerking en stimuleert het debat over verbetering en versterking van de VN. De vereniging geeft informatie over de idealen, doelstellingen en het werk van de VN. Zij volgt daarbij - onafhankelijk en kritisch - zowel de VN, als de rol en inbreng van Nederland in de VN.

Het is de bedoeling dat in de week van 19 tot 24 oktober 2020 iedere avond en nacht zoveel mogelijk objecten in Nederland ‘VN-blauw’ worden verlicht. Onder andere Slot Loevestein in de Gemeente Zaltbommel, het Vredespaleis in de gemeente Den Haag maar ook de Panoramazaal van de Achmea toren en Love Fontein in de Gemeente Leeuwarden sloten zich hierbij aan en zullen in de week van 19 tot 24 oktober blauw verlicht zijn om aandacht te vragen voor het 75- jarig jubileum van de VN.

Wilt u weten welke objecten in Nederland blauw verlicht worden? De NVVN heeft deze in kaart gebracht. Kijk op: www.vn75.nl/kaart (klik op de ballonnen om het gebouw of object te bekijken)