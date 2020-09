Nazomerweertje

SNEEK-Dit weekend en ook begin volgende week staat in het teken van nazomerweer. Later op dinsdag wordt de kans op neerslag groter. We staan dan aan het begin van een ander weerbeeld zoals het zich het nu laat aanzien. Een hogedrukgebied nestel zich dan ter hoogte van de Azoren en geeft bij ons een noordwestelijke stroming waarmee de ene naar de andere storing zich naar West-Europa begeeft.

Zover is het nu nog niet, we hebben nu met prachtig nazomerweer te doen. Wind noordoost tot oostelijke en is matig tot af en toe vrij krachtig op de Wadden. Het zonnetje is er vandaag bij en de temperatuur stijgt naar een 18 graden op de Wadden, tot een 21 graden in het zuidoosten van Friesland.

Komende nacht daalt de temperatuur naar een 7 graden, bij zee en wateroppervlakten is het minder koud.

Morgen zonnig, wind matig tot (vrij) krachtig bij de Wadden en IJsselmeer, dit uit oost tot noordoost, temperatuur 18 tot 21 graden.

Zonnig iets warmer bij een wind die wat minder sterk uit het noordoosten waait. Maandag is de wind oostelijk en meest zwak tot matig. Is het zondag nog een 18 tot 21 graden, maandag komen daar een paar graden bij. Op beide dagen is het zonnetje erbij, ook drijven er af en toe wat wolken over.

Dirk van der Meer