Natuurontmoetingstuin weer open voor publiek

SNEEK-Vanaf vandaag is de Natuurontmoetingstuin in de Noorderhoek weer opengegaan voor het publiek.

In de afgelopen periode was de tuin gesloten na vernielingen. Gelukkig is iedereen nu weer van harte welkom in de fraaie tuin, die onderhouden wordt door vrijwilligers. Openingstijden zijn dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 uur