SNEEK - Een regengebied vanuit het oosten heeft onze regio bereikt en daar hebben we vandaag last van met geregeld nattigheid. De temperatuur valt tegen, bij een matige, af toe vrij krachtige noordoostelijke wind, wordt het niet veel warmer dan een 17 a 18 graden. Later op de dag wordt de wind oostelijk.

Komende nacht blijft het bewolkt, nog wat lichte regen is mogelijk, zacht met geen lagere temperatuur dan van 14 graden.

Morgen start nog bewolkt, later opklaringen en is er in de namiddag en avond een bui mogelijk. Met een oostelijke wind wordt het flink warmer, we zien de temperatuur stijgen naar 25 graden in de stad, op en nabij het Sneekermeer 22 graden.

Het weekend verloopt broeierig zomers warm. Vooral zaterdag moeten we naast zon rekening houden met buien, is er kans op onweer en zien we de temperatuur nog verder stijgen. Deze wordt in de stad 25 tot 28 graden, op en nabij het meer koeler.

Zondag een meest bewolkte dag en valt er af en toe regen of een bui. De temperatuur levert weer in en komt rond de 23 graden te liggen. Wind op die dag westelijk, zwak tot matig.

Volgende week blijft het warm met een temperatuur van 21 tot 23 graden en is er geregeld kans op een bui.