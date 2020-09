'Na onze leerzame stageperiode kozen we beide voor Friso Bouwgroep als werkgever', aldus Roy van der Meer en Tinus Schoot

SÚDWEST-FRYSLÂN - Roy van der Meer en Tinus Schoot, beide werkvoorbereider bij Friso Bouwgroep vertellen waarom Friso en Houkesloot Toelevering mee doen aan het Werkfestival. Beide heren hebben stage gelopen bij Friso. Na de stageperiode kozen ze ook beide voor Friso Bouwgroep als werkgever.

Tinus: ‘Tijdens mijn studie heb ik een mooie en leerzame stage gehad bij Friso, hierdoor wilde ik ook graag aan de slag bij Friso.’

Roy: ‘De belangrijkste reden dat ik bij Friso ben gaan werken is omdat ik hier tijdens mij studie een leuke leerzame stage heb gehad. Nadat ik was afgestudeerd kwam ik al vrij snel in contact met Friso en sindsdien werk ik hier met veel plezier.’

Wat is de reden dat Friso meedoet aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

‘De bouw is interessant, veelzijdig en in ontwikkeling’, geeft Tinus aan. ‘Om die groei bij te kunnen benen zijn we bij Friso en Houkesloot op zoek naar nieuwe medewerkers. Friso Bouwgroep, één van de grootste werkgevers in deze regio, wil haar veelzijdigheid graag laten zien en zo mensen enthousiast maken om een baan in de bouw te kiezen. Daarom doet Friso mee met het werkfestival.’ Tijdens het festival zal ook Houkesloot Toelevering, de timmer- en prefabfabriek van Friso zichzelf presenteren. ‘Door de omvang en de verschillende disciplines binnen Friso Bouwgroep en de daarbij behorende dochterondernemingen en fabrieken kan je alle kanten op en is er voor iedereen wel een passende werkplek,’ vult Roy aan.

Wat zou je tegen de deelnemers van het Werkfestival willen zeggen? Hoe zou je ze enthousiasmeren over het festival en over Friso Bouwgroep?

‘Bij Friso kom je bijna alle facetten van bouwen tegen, vertelt Tinus. Tijdens zijn stage heeft hij kennis kunnen maken met de veelzijdigheid van Friso. ‘Ontwikkeling van nieuwe woningen, nieuwbouw in de B&U, civiele techniek , renovatie en restauratie, je komt het allemaal tegen’.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

Tinus: “Friso is momenteel volop in beweging, ons hoofdkantoor aan de Pieter Zeemanstraat in Sneek heeft dit jaar een mooie make-over gekregen, daar zijn we trots en dat laten we dan ook graag zien. Door ons te presenteren op het Werkfestival verwachten we in gesprek te raken met enthousiaste kandidaten. Als er dan een klik is nodigen we ze later uit voor een kennismaking op ons nieuwe kantoor, dan kunnen ze de sfeer proeven en gelijk kennis maken met onze collega’s.

Roy: “Tijdens het werkfestival presenteren we niet alleen onszelf, maar staan we letterlijk naast Technopark, zij verzorgen de opleidingen binnen de timmerbranche. Die samenwerking is erg interessant omdat we geïnteresseerden niet alleen meer over een baan in de bouw kunnen vertellen, maar ook over mogelijke opleidingen kunnen meegeven. Daarnaast is Friso ook verbonden aan opleidingen zoals Bouwmensen en overige onderwijsinstellingen die geïnteresseerden kunnen helpen bij een opleidingstraject om uiteindelijk aan de slag te gaan in de bouwbranche.’

Hoe ziet een geslaagde werkdag er voor jou bij Friso Bouwgroep? Wat maakt jou functie succesvol of waar wordt jij enthousiast van binnen jou rol?

‘Een geslaagde dag is een dag met veel diversiteit’, geeft Roy aan. ‘Die diversiteit zie je terug in de werkzaamheden. Je draag echt iets bij aan een project, daar word ik enthousiast van.’ Mijn uitdaging is om alle prefab elementen van verschillende leveranciers (wanden, vloeren, kappen) te engineren en op elkaar af te stemmen. Als alles dan netjes in elkaar past en op tijd op de bouw is is mijn dag geslaagd!

‘Ik word enthousiast van een project waarbij je begint met alleen een paar tekeningen en na verloop van tijd de bouw steeds verder ziet vorderen tot na de oplevering een mooi gebouw is gemaakt’, vult Tinus aan.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

Tinus: “De veelzijdigheid van Friso! Heel veel mensen weten niet hoe groot onze organisatie is. Met ruim 550 medewerkers werken we dagelijks aan spraakmakende projecten. Friso is zeer actief in de woningbouw, maar werkt ook aan grote infra- en utiliteitsprojecten. Daarnaast is dochter Jurriëns Noord actief in de restauratiebranche. Zo zijn we momenteel actief in Bolsward bij het voormalige stadhuis. Die veelzijdigheid aan projecten, daar zijn we trots op en laten we graag zien.

Wat maakt jouw Friso Bouwgroep mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers Friso niet overslaan?

Tinus: “Friso en Houkesloot zijn gezonde bedrijven waar geïnvesteerd wordt in medewerkers. Dat betekent ook dat er voor haast iedereen een passende functie is, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of capaciteiten, juist dat willen we op het festival benadrukken.”

Hoe ben je bij Friso Bouwgroep terecht gekomen? En hoe ziet jouw functie er over een paar jaar uit?

Tinus:‘Ik was voor Friso werkzaam bij een civiele aannemer, maar wilde graag terug naar de aannemerij. Door een stage tijdens mijn studie was ik al bekend met Friso en wilde graag deel uit maken van de mooie bouwprojecten. Vervolgens heb ik een open sollicitatie verstuurd en mocht ik op gesprek komen. Inmiddels is mijn functie aan het veranderen door de opkomst van BIM. Het uitwerken van de gebouwen in 3D wordt steeds belangrijker, hierdoor kunnen clashes eerder worden gedetecteerd en opgelost, waardoor faalkosten voorkomen worden. Als je mij vraagt wat ik nog zou willen leren, dan heeft BIM en 3D tekenen daarin zeker mijn interesse.’

Ook Roy sluit zich hierbij aan. ‘Ik denk dat de functie er over een paar jaar veelal hetzelfde uitziet maar dat het geheel in 3D uitwerken van bouwwerken steeds belangrijker wordt en steeds meer tijd in beslag gaat nemen.’

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

Zoals aangegeven heeft het hoofdkantoor van Friso in Sneek een make-over gekregen. We zijn op dit moment nog druk bezig met de laatste werkzaamheden. Eind dit jaar is het helemaal klaar en zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Voor wie dit leuk vindt organiseren we een bijeenkomst om kennis te maken met onze organisatie en collega’s. We hopen hiermee werkzoekenden enthousiast te maken voor de bouw en alles wat daarbij komt kijken. Voor degenen die nieuwsgierig zijn naar onze vacatures kunnen alvast een kijkje nemen op onze website www.echtebouwers.nl daar staan alle actuele vacatures, besluit Tinus.

‘En niet te vergeten! Friso Bouwgroep bestaat volgend jaar 75 jaar. 2021 wordt een jubileumjaar waarin zowel medewerkers als relaties in het zonnetje worden gezet! Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar het wordt zeker een bijzonder jaar voor onze organisatie’ vult Roy nog aan.

Pieter Zeemanstraat 9, Sneek | Tingieterstraat 8, Sneek

www.frisobouwgroep.nl | www.houkesloot.nl | www.echtebouwers.nl

