Na 90 jaar weer een gat in de Afsluitdijk

Kornwerderzand- Op 28 mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Nu, bijna 90 jaar later, maken we weer een gat. Met de aanleg van een zogeheten coupure door de Afsluitdijk gaan de werkzaamheden voor de aanleg van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand deze week officieel van start. De komende vier jaar wordt dwars door de Afsluitdijk een bijzondere vispassage aangelegd. Hierdoor kunnen vissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer én vice versa zwemmen. Allerlei vissoorten kunnen dan weer hun paai- en leefgebieden bereiken tot in Zwitserland aan toe.