Mysterieuze figuren in wit demonstreren op het Schaapmarktplein van Sneek

SNEEK- Een artistieke protestbeweging tegen de coronabeweging trok vanmorgen door het centrum van Sneek. Een 14-tal mysterieuze figuren in witte overalls gekleed met een zwarte band om de rechterarm en hoofden geheel bedekt met eveneens witte maskers trok de aandacht. Geen enkele toelichting maar wel een verwijzing in een linkje naar een video op Youtube met de titel Guerilla Mask Force Bern.

Daar in de Zwitserse stad was eenzelfde groep mensen te zien die op een unheimische manier voortbewogen. Besmetting vermijden, zwarte waarheden. Tegelijkertijd met de actie in Sneek, waren er ook acties in andere Nederlandse steden, zoals Enschede en Amersfoort.

Sjoerd Hettinga van Sigarenmagazijn Sipma maakte bovenstaande foto.