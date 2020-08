Morgen weer warmer

SNEEK- Vandaag komt de zon wat beter uit de verf dan gisteren, toen bleef het praktisch de gehele dag bewolkt in een groot deel van Friesland. De kans op een bui blijft ook vandaag, maar zijn minder heftig. De temperatuur levert in deze dinsdag en komt op de Waddeneilanden op een 22 graden uit, in het zuidoosten van de provincie 24 graden. De wind neemt toe uit het zuidwesten, matig, op de Wadden af en toe vrij krachtig.

Komende nacht is er nog een bui mogelijk in het noordelijk kustgebied, verder opklaringen en kans op een mistbank boven de weilanden. Het koelt flink af, 12 graden in het oosten tot een 17 graden op de eilanden.

Morgen zonnig, het blijft droog tot de avond of het moet nog een buitje in de ochtend zijn bij de Wadden. De temperatuur boekt weer winst, 24 op de Wadden, tot 27 graden in het zuidoosten van de provincie. In de avond volgt bewolking en buiige regen. Wind zuidelijk, matig.

Donderdag buien en zomers warm, 25 tot 28 graden bij een zuidelijke wind. Vrijdag iets koeler en ook dan kans op enkele buien.

Het weekend gaat de temperatuur naar normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Zon en buien staan er voor die dagen op het programma.

Dirk van der Meer