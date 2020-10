Morgen weer meer wind

SNEEK-Vandaag hebben we te maken met bewolking en wat zon, in het westelijk deel van de Wadden kan een bui voorkomen. Later op de dag, in de avond, maakt ook de rest van de provincie kans op een bui. De wind waait uit het zuid tot zuidwesten, zwak tot matig, op de het IJsselmeer en Wadden af en toe vrij krachtig. De temperatuur komt rond de 12 graden uit.

Komende nacht trekken de buien naar het oosten weg, minimumtemperatuur 8 graden.

Morgen is er eerst kans op een bui, dit vooral in het westelijke deel, in de middag neemt de bewolking verder toe en gaat het regenen, dit bereikt het oosten van Friesland pas in de avond. De wind wordt steviger, matig tot (vrij) krachtig, op het IJsselmeer en Wadden later op de dag af en toe hard en tevens moet men daar rekening houden met windstoten. De temperatuur opnieuw een 12 graden.

Woensdag bewolkt en regenachtig, donderdag wisselend bewolkt en is er een buienkans.

Dirk van der Meer