Morgen wat meer zon

SNEEK-Wolkenvelden met eerst nog kans op een buitje. Verder mogen we ook vanmiddag enkele opklaringen verwachten, dit bij een wind die zwak tot matig is en meest uit het noordoosten waait. De temperatuur 12 graden als maximum.

Bewolking is ook vannacht aanwezig, ook zijn er opklaringen en dan kan het even flink afkoelen. Onder de bewolking en aan de kust een graadje of 7, bij een flinke opklaring daalt ze naar een 3 graden meer de provincie in.

Morgen is er wat meer ruimte voor de zon, 13 graden als maximumtemperatuur. De wind noord tot noordoost, zwak tot matig.

Het weekend ziet er wat dat betreft weinig anders uit, wolkenvelden overheersen, kans op een buitje en bij een west tot zuidwestelijke wind zien we een temperatuur terug die rond de 12 gaden ligt.

Dirk van der Meer