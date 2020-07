Morgen warmer

SNEEK-Gisteren trokken er toch wat meer buitjes over Friesland dan verwacht. De kans op een bui(tje) is vanmorgen nog aanwezig, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

Verder een dag met bewolking en opklaringen, wel is het nog aan de koele kant met een temperatuur die op de Wadden rond de 18 graden ligt, meer de provincie in iets warmer. De wind komt uit het westen en is eerst op en nabij de Wadden nog (vrij) krachtig.

Komende nacht klaart het op en de wind neemt flink af. Het koelt af naar een 8 graden in het oosten van Friesland, langs de kust en Waddeneilanden 14 graden als minimumtemperatuur. Hier en daar ontstaat wat grondmist.

Morgen zonnig en wordt het warmer. Bij een zwakke, af en toe matige veranderlijke wind, wordt het 22 tot 24 graden, de hoogste waarde in het zuidoosten van de provincie.

Vrijdag zonnig en nog warmer, 23 op de Waddeneilanden tot 28 graden in het zuidoosten van de provincie, dit bij een wind uit oost tot zuidoosten die meest matig is.

Leek het er eerst nog op dat zaterdag vrij zonnig zou verlopen, zoals het nu lijkt komt de koelere lucht eerder het land op en dit resulteert in meer bewolking met later kans op een (onweers)bui. De wind eerst zuidoost tot zuid, later noordwestelijk en toenemend.

Dirk van der Meer