Morgen vrij zonnig

SNEEK - Een buienlijn trok vanochtend over onze regio en ook deze morgen is er nog kans op een buitje. Vanmiddag blijft het droog en zijn er opklaringen. De temperatuur wordt bij een aantrekkende noord tot noordoostelijke wind niet meer dan een 12 graden.

Komende nacht vrij helder en koelt het af naar een 2 graden.

Morgen een vrij zonnige dag. Bij een noordelijke wind die zwak, af en toe matig is, wordt het een 13 graden.

Een koude nacht naar vrijdag volgt, een nacht met een temperatuur rond nul, volgt vrijdag met droog en zonnig weer. Het wordt die dag een graadje of 14 in de stad. Over droog weer gesproken, ook de dagen die volgen verlopen droog en zonnig, wel wordt het warmer en komt de temperatuur in het weekend op een normaal niveau uit. Een kijkje op het langer termijn gebeuren, laat het droge weer aanhouden met een temperatuur die nog wat hoger uitkomt.