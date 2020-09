SNEEK- Na een vriendelijke morgen met het weer, neemt nu de bewolking toe en hieruit kan er af en toe wat motregen vallen. Later breekt de bewolking weer en volgen nog enkele opklaringen. De wind die nu nog zwak is, neemt toe en wordt op de Wadden matig tot af en toe vrij krachtig uit het zuiden. De temperatuur komt gemiddeld op een 18 graden uit.

Komende nacht bewolkt, het blijft droog. De wind wordt nog wat sterker op de Wadden, af en toe krachtig. Minimumtemperatuur 13 graden, Wadden wat hoger.

Morgen neemt de bewolking verder toe en valt er later in de morgen regen, in de middag met een buiig karakter. De wind zuidoostelijk en is eerst nog stevig, later op de dag neemt ze af en wordt zuidwestelijk. De temperatuur 15 graden als maximum.

Vrijdag een dag met wat beter weer, opklaringen en de kans op een bui is klein. De wind waait die dag uit het zuidoost tot oosten, temperatuur 15 graden op de Wadden tot een 17 graden in het zuidoosten van de provincie.

Het weekend verloopt vrij nattig met af en toe een stevige wind.

Dirk van der Meer