Morgen minder warm

SNEEK-Vandaag kunnen we op veel plaatsen een tropische dag noteren, 30 graden, alleen op de Waddeneilanden blijft de temperatuur achter, maar met 25 graden is het ook daar prima vertoeven. Vanaf morgen stroomt er beduidend koelere lucht over onze provincie, het blijft echter prima nazomerweer.

Vandaag zon, ook wat sluierbewolking en dit bij een temperatuur die er wezen mag, 25 tot 30 graden. De wind waait uit het oost tot zuidoosten en is zwak, af en toe matig.

Komende nacht daalt de temperatuur naar een 14 graden, aan zee warmer met 17 graden. In het noordelijke deel kan later laaghangende bewolking van zee binnendrijven, in de rest van de provincie is een mistbank mogelijk.

Morgen staat er meer wind, dit uit het noorden, matig, op de Wadden af en toe vrij krachtig. Tevens komt er met deze wind meer bewolking mee vanaf zee en dat merken we aan de temperatuur, die komt op de Wadden niet hoger uit dan een 21 graden, in het zuidoosten van de provincie wordt het nog een 24 graden.

De dagen die volgen geven prima weer, met een noordoost tot oostelijke wind wordt het een 20 tot 23 graden en is het flink zonnig en blijft het droog.

Dirk van der Meer