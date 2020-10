Morgen meer wind

Vandaag is het meest bewolkt, opklaringen zijn sporadisch. Een buitje of wat lichte regen is mogelijk. De wind is op de Wadden en IJsselmeer zwak tot matig en komt uit het zuidwest tot zuidoosten, later op de dag af en toe vrij krachtig. De temperatuur 13 graden als maximum.

Komende nacht hoge bewolking, minimumtemperatuur 6 graden in het oosten van de provincie, tot een 10 graden aan de kust.

Morgen neemt de bewolking toe en later valt hieruit regen. De wind waait meest uit het zuiden, matig tot (vrij) krachtig op de Wadden en IJsselmeer, temperatuur 13 tot 15 graden.

Woensdag regenachtig, stevige wind en nog wat zachter.

Dirk van der Meer