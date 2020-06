Morgen flink koeler

SNEEK - Na een warme zwoele zomerse dag met een temperatuur van 27 graden in Sneek, komt ervan af vandaag een omslag in het weer. Je kon het gisteravond al zien aan de lucht dat er een verandering aan zit te komen. Vanmorgen is het nog prima met naast sluierbewolking ook zon, vanmiddag meer bewolking. Stijgt de temperatuur eerst nog naar een 22 a 23 graden in de stad, later op de dag bij een aantrekkende noordwestelijke wind zien we enige afkoeling. De kans op een bui voor onze regio is nog erg klein voor vandaag.