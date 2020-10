Morgen droog

SNEEK-De donderdagmorgen verliep nog vrij droog, een kijkje op de radar laat zien dat buiige regen onderweg is naar onze regio. We mogen dan ook een nattige middag verwachten.

Er staat een matige, op de Wadden en op het IJsselmeer een vrij krachtige zuidoostenwind. In de middag is de wind in het westelijk Waddengebied tijdelijk krachtig, 6 Bft, en draait de wind van het zuidwesten uit naar zuidwest. De temperatuur ligt rond de 15 graden. In de avond vanuit het zuidwesten enkele opklaringen.

Komende nacht klaart het op, is een mistbank mogelijk en daalt de temperatuur in het oosten van Friesland naar een 7 graden, aan zee 10 graden.

Morgen sluierbewolking waar de zon doorheen schijnt, temperatuur 15 tot 17 graden. De wind draait naar het oosten en neemt toe naar matig, aan zee en op het IJsselmeer naar vrij krachtig.

Kijken we nog even naar het weer voor komend weekend, dan verloopt deze nattig. Vooral zaterdagmiddag regen, zondag naast buien ook een enkele opklaring en staat er op die dag een stevige wind.

Dirk van der Meer