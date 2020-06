Morgen BVR-Loodsverkoop

SNEEK- Morgen, zaterdag, organiseert de BVR weer een loodsverkoop van 10.00-14.00 uur. Iedereen is van harte welkom aan de Touwslagersstraat nummer 24 in Sneek, zo laat de organisatie weten.

“Uiteraard houden wij ons aan de voorschriften, we hanteren de 1,5 meter, zorgen voor een doorloop met een duidelijke looproute. Ook het aantal bezoekers wordt geteld en indien nodig (tijdelijk…) stopgezet. Zo willen we het voor iedereen proberen zo veilig mogelijk te houden. En we hopen dan ook dat iedere bezoeker hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Máár… wat vinden we het fijn om op deze (misschien wat beperkte) manier weer de mensen te ontmoeten!

Wat kunt u verwachten?

– meubels

– boeken

– lp’s , dvd’s, cd’s

– klein elektra

– witgoed

– pannen

– lampen

– puzzels

De bovenverdieping blijft gesloten.