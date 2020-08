Morgen buiig

Later op de dag neemt de bewolking toe en in de avond en nacht volgt regen. Minimumtemperatuur 14 graden.

Morgen staat in het teken van buien, dit vooral in de middag. Deze kunnen weer pittig uitvallen met onweer, veel neerslag in korte tijd. De temperatuur ligt rond de 19 graden, wind zuidoost tot zuidwest, matig, op de Wadden en IJsselmeer af en toe vrij krachtig.

Zaterdag zijn we nog niet verlost van de buien, vanaf zondag wordt het droger en zonniger. Zo gaan de eerste dagen van de nieuwe week er ook uit zien, zon, wolken en zo goed als droog. Wel ligt de temperatuur iets beneden normaal met een graadje of 19, dit bij een meest noordelijke wind.

Dirk van der Meer