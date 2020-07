Morgen buiig

SNEEK-Het zomerweer draait voorlopig op een lager pitje, oorzaak is lagedruk boven Scandinavië en hogedruk ten zuidwesten van Spanje. Dit geeft bij ons een zuidwestelijke stroming welke geregeld storingen over ons land laat trekken. Zo zien we vandaag een regenzone over het zuiden en midden van Nederland, het noorden heeft hier geen last van, wel vallen er enkele buien.

Later in de middag wat meer opklaringen. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan 18 graden op de Wadden en langs het IJsselmeer, tot een 22 graden in het oosten van Friesland. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig, nabij grote wateren af en toe (vrij) krachtig.

Komende nacht kan er vooral in het noorden van de provincie een bui vallen, minimumtemperatuur van 17 graden op de Wadden, tot 14 graden meer landinwaarts.

Morgen trekken er buien over, stevige buien en kan het even flink plenzen. Ook onweer en hagel is mogelijk. De temperatuur 18 tot 21 graden, wind zuidwest tot westelijk, matig, op het IJsselmeer en Wadden af en toe vrij krachtig. Later op de dag draait deze naar noord tot noordwest.

Vrijdag houden we het op deze meeste plaatsen droog, het oosten van de provincie zou nog last kunnen hebben van een bui(tje). Verder zijn er ook opklaringen en stijgt de temperatuur naar een 19 graden in het west en noordelijke deel van Friesland, meer landinwaarts komt ze op een 21 graden uit. De wind neemt weer toe uit het zuidwesten, Wadden en IJsselmeer matig tot krachtig.

Het weekend verloopt bewolkt, valt er geregeld nattigheid en staat er flink wat wind.

Dirk van der Meer