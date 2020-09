"Momenteel wordt er druk gebouwd aan geheel nieuw diepvries distributiecentrum!", aldus Kim Brouwer van Poiesz Supermarkten

SÚDWEST-FRYSLÂN - “We zien het Werkfestival als een mooie kans om persoonlijk in contact te komen met potentiele medewerkers, hen te enthousiasmeren en onze eigen ervaringen over het werken bij ons prachtige familiebedrijf met hen te delen. Het marktaandeel van Poiesz Supermarkten B.V. is in het afgelopen jaar ontzettend gegroeid. Ons assortiment komt uiteraard niet vanzelf in onze winkels te liggen. Hier kunnen we wel wat hulp bij gebruiken! We zijn dan ook op zoek zijn naar enthousiaste nieuwe medewerkers die de orders voor onze filialen willen verzamelen in ons distributiecentrum. Maar ook voor onze winkels zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers”, vertelt Kim Brouwer, personeelsfunctionaris bij Poiesz Supermarkten.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“We hopen veel enthousiaste mensen te spreken en te kunnen vertellen over het werk en de mogelijkheden bij Poiesz. Wie weet is onze ontmoeting op het Werkfestival het begin van een hele mooie (loop)baan bij Poiesz!”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

We willen, naast het aanbod aan vacatures wat we momenteel hebben, de bezoekers tevens vertellen over de mogelijkheden die we hebben om door te groeien binnen onze organisatie. Bijvoorbeeld van orderverzamelaar naar vrachtwagen- of reachtruckchauffeur.

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Wij zijn een familiebedrijf dat 97 jaar geleden startte in hartje Sneek. Inmiddels hebben we 69 supermarkten en 68 slijterijen in Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Het hoofdkantoor en het distributiecentrum zijn gevestigd in Sneek. Iedere dag staan er ruim 5.000 medewerkers klaar voor de klant. Elke dag is een kans om het nóg beter te kunnen doen. Door goed te luisteren naar wat de klant wenst en daarop in te spelen. En daar kunnen de bezoekers onderdeel van worden!”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Er wordt momenteel druk gebouwd aan een geheel nieuw diepvries DC, vlakbij ons huidige distributiecentrum. Het streven is dat de bouw in de zomer van 2021 klaar is, en dit biedt ook weer nieuwe mogelijkheden en werkgelegenheid.”

Edisonstraat 3, Sneek | www.poiesz-supermarkten.nl