Modder op de weg

SNEEK- Weggebruikers, let op! Het is weer oogsttijd. Dat betekent dat er modder op het wegdek kan liggen, zeker in onze landelijke omgeving. Rij daarom voorzichtig.

Het bovenstaande bord kun je weer vaker tegenkomen. Stuit je op een gevaarlijke situatie waarbij het wegdek is bevuild? Meld dit dan bij de wegbeheerder. Voor wegen waar normaalgesproken een maximumsnelheid van 80 km/u geldt, is dat doorgaans de provincie. Bij wegen waarbij de snelheid normaalgesproken 60 km/u of lager is, kun je meestal terecht bij de gemeente.