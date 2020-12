Met hulp van lokale ondernemers zet Humanitas vrijwilligers in het zonnetje

SNEEK - Humanitas Zuidwest Friesland zet, met de hulp van een aantal lokale ondernemers in Sneek, haar vrijwilligers in het zonnetje. Op de ‘Dag van de vrijwilliger’ op 7 december bedankt Humanitas Zuidwest Friesland al haar vrijwilligers coronaproof voor hun inzet met een kaart en attentie.

Binnen de beperkingen in de huidige samenleving ondersteunen zij de deelnemers van Humanitas zo goed mogelijk. Ook nu maken zij het verschil voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Alle vrijwilligers hebben als blijk van waardering een lokale cadeaubon ontvangen die te besteden is bij Douglas Sneek, De Korenbloem, Sterk & sVeer, Van der Velde Boeken, De Walrus en Zuivelhoeve in Sneek. Het bedrag van de cadeaubon kan in één keer bij één van de ondernemers besteed worden, maar de cadeaukaart mag ook in delen bij meerdere ondernemers worden ingeleverd. Iedere vrijwilliger kan zo geheel naar eigen wens een cadeau uitzoeken. Een prachtige samenwerking tussen deze lokale ondernemers in Sneek en Humanitas Zuidwest Friesland.