Meeste contactberoepen mogen weer aan het werk, middelbare scholen en MBO deels weer open

Hierin maakten zij bekend Dat de avondklok voorlopig in stand blijft tot de ochtend van 15 maart. Op maandag 8 maart is er weer een persconferentie. Dan zal duidelijk worden of de avondklok nogmaals verlengt wordt.

Versoepelingen

Ook werden er zoals verwacht enkele versoepelingen aangekondigd. De meeste contactberoepen, zoals kappers, pedicures, schoonheidsspecialisten, rij-instructeurs en masseurs mogen weer aan het werk vanaf woensdag 3 maart. Dit geldt niet voor sekswerkers.

Winkeliers mogen vanaf 3 maart op afspraak weer open. Klanten moeten zich minimaal vier uren van te voren aanmelden. Er mogen per verdieping twee klanten in een winkel aanwezig zijn. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Per uur mag een winkelier zes maal klanten ontvangen. Horecagelegenheden blijven voorlopig nog gesloten.

Jongeren

Ook in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs komen er versoepelingen. Vanaf 1 maart kunnen de scholen in het voortgezet onderwijs weer open. Wel moeten er strikte maatregelen in acht genomen worden. Leerlingen mogen 1 dag per week naar school. De rest van de week zal er thuisonderwijs gegeven worden. De buitenschoolse opvang blijf gesloten.

Voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 27 jaar worden teamsporten weer toegestaan.

Het advies om thuis maximaal één bezoeker per dag te mogen ontvangen, blijft gelijk.