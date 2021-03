Meerkoeten zorgen voor ruig tafereel

SNEEK- ‘Weet je hoe egeltjes het doen? Héééél voorzichtig!’ Bij meerkoeten is dat wel eventjes anders. Fotografe Gerda Bijker-Bos was deze week getuige van een ‘ruig tafereel’.

“Het ging er behoorlijk luidruchtig aan toe met de meerkoeten. Op een gegeven moment had een mannetjeseend, een woerd in prachtkleed, schijnbaar genoeg van het kabaal en wierp zich in de strijd met de meerkoeten”, schrijft Bijker. Ze maakte vanaf de oevers van de Zwette een prachtige fotoserie van het gevecht. Tik op pijltjes voor de volgende foto’s.