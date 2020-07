Mbo- en hbo-scholen maken samen met Arriva lesroosters voor komend schooljaar

FRYSLAN - NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein, het Nordwin College, ROC Friese Poort en het Friesland College hebben met vervoerder Arriva een oplossing gevonden om het aantal reisbewegingen van studenten in het openbaar vervoer in Friesland te spreiden.

De lesroosters worden zo gemaakt dat studenten niet allemaal tegelijk naar de locaties hoeven te komen.

Landelijke afspraak



Als de scholen na de zomervakantie weer beginnen, betekent dit extra reizigers in het openbaar vervoer. Daarom is landelijk samen met onderwijsorganisaties gewerkt aan spreiding van de lestijden. Milfred Hart, regiodirecteur Noord Arriva Nederland: “Wij zijn al heel snel in gesprek gegaan met de mbo- en hbo-scholen in Friesland. Wij hebben de partijen bij elkaar gebracht. Het waren intensieve gesprekken waarbij onze vervoerkundigen een adviesfunctie hadden. Met een hele constructieve samenwerking als resultaat.” Provincie Fryslân is als opdrachtgever van de ov-concessie akkoord gegaan met deze oplossing.

Capaciteit in het ov



Sinds 1 juli is het openbaar vervoer er weer voor iedereen. Wel is het voor reizigers van 13 jaar en ouder verplicht om een mondkapje te dragen. Arriva rijdt volgens de normale dienstregeling. Vervoerders roepen landelijk op zoveel mogelijk verspreid over de dag te reizen en de drukte te mijden. Om deze reden zijn met de onderwijsinstellingen afspraken gemaakt. Zodat studenten niet allemaal tegelijkertijd het ov gebruiken om naar de locaties te reizen.

Coronamaatregelen scholen



Door de gevolgen van het coronavirus is de capaciteit op onderwijslocaties beperkt. Voor reizen met het openbaar vervoer wordt opgeroepen zoveel mogelijk verspreid over de dag te reizen. Deze twee maatregelen hebben ertoe geleid dat de scholen aan de slag zijn gegaan met een andere manier van roosteren. De lessen worden gegeven in tijdsblokken. Aan de meeste roosters wordt nog gewerkt.

De nieuwe roosters gaan in het nieuwe schooljaar in. Dit is per 24 augustus 2020.