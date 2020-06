Master Sperkhemschool wil deuren na zomervakantie sluiten

SNEEK- Door een tekort aan leerlingen, dreigt Master Sperkhem met ingang van het nieuwe schooljaar haar deuren te moeten sluiten. Master Sperkhem is 1 van de 14 Odysseescholen en biedt openbaar en eigentijds onderwijs voor jongeren uit Sneek en omgeving. De ouders van de 35 leerlingen die de school nu nog telt zijn inmiddels op de hoogte gesteld over het plan om de school definitief te sluiten. Buurtbewoners weten officieel overigens nog niets over de sluiting en vragen zich af wat er met het schoolgebouw zal gebeuren.

Afnemend leerlingenaantal

“We hebben jaren heel veel energie gestoken om meer leerlingen op onze school te krijgen maar het lukt gewoon niet”, vertelt Dineke Nieuwland, beleidsmedewerker kwaliteit en communicatie, van Stichting Odyssee, die we om een reactie vroegen. ”Het worden er zelfs steeds minder, waarbij we de 35 leerlingen nu nog over drie groepen worden verdeeld. Maar dat is voor het volgende schooljaar niet meer te doen. Dan zou je in en school met twee groepen komen en dat is qua kwaliteit niet wenselijk. We zijn daarom twee jaar geleden al bij de gemeente geweest om de problematiek te bespreken en welke mogelijkheden wij hebben.”

“We zijn nu op een punt gekomen waarvan wij zeggen dat we niet verder kunnen. Het ligt nu bij de gemeente en uiteindelijk de gemeenteraad om tot een definitieve beslissing te komen. We hebben al verschillende oudergesprekken gehad en die vinden het ook hartstikke jammer. Deze ouders hebben er allemaal bewust voor gekozen om hun kinderen naar Master Sperkhem te sturen.”

“Wij hebben de ouders gevraagd of wij als Odyssee actief iets kunnen betekenen om de kinderen volgend jaar op een andere school te plaatsen. Door de coronacrisis loopt dat nu ook even anders.”