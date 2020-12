Markante noorderlingen inspireren met persoonlijke verhalen in serie portretten

SNEEK- De komende weken deelt een aantal markante noorderlingen hun passievolle verhaal om de wereld te inspireren. De serie persoonlijke verhalen gaat over passie, liefde en verdriet, levenslessen, duurzaamheid en idealen. ‘Inspireer de Wereld’ geeft een inkijkje in het leven van bekende en minder bekende noorderlingen. De campagne is een initiatief van Omrin, duurzaam afval- en energiebedrijf.

Open en bloot

Markante persoonlijkheden als Sjinkie Knegt, Foppe de Haan, Henk de Jong, Arno Brok, Lutz Jacobi, Nynke-Rixt Jukema, Iris Kroes, Piet Paulusma (foto) en Sipke Jan Bousema doen hun verhaal. Over hun passie in de sport, de liefde voor vorm en natuur, de impact van een muzieknummer dat de wereld over gaat en hoe de regenboogvlag veel los maakte. Hun verhaal en dat van vele anderen is in de komende weken te lezen op www.inspireerdewereld.nl

Over Omrin

Omrin heeft Friese roots, bestaat 25 jaar en verzorgt het afvalbedrijf van veel Friese gemeenten, maar werkt ook steeds meer samen met gemeenten buiten de provinciegrenzen (Groningen, Veluwe, Rijnmond) aan een circulaire economie. Het door de vakjury van de Stichting Nederland CO2 Neutraal verkozen Duurzaamste bedrijf van Nederland staat bovendien middenin de samenleving en heeft inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Met deze serie portretten wil Omrin vanwege haar jubileum de wereld extra inspireren en iedereen aanmoedigen om idealen na te streven en dromen te verwezenlijken. Door jezelf durven zijn.

Foto’s Erikjan Koopmans Photography ©