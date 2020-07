De bijgevoegde foto's zijn maandagmorgenvroeg (rond 4.45 uur) gemaakt met een wat oudere mobiele telefoon en niet van de allerbeste kwaliteit, maar ze brengen de boodschap over:

"'s Nachts (taxi) rijden is leuk. Maar er zijn van die nachten waarbij 'leuk' absoluut ontoereikend is...

De oostelijke hemel wordt nooit helemaal donker in deze tijd van het jaar. Er blijft een lichtere strook zichtbaar die zich in de vroege ochtend uurtjes geleidelijk aan uitbreidt.



Meestal niets bijzonders. Of bewolkt. Maar soms...

Soms ontrafelt zich een sprookje aan die oostwaartse lucht. Waarbij er een verscheidenheid aan pasteltinten dringen om vooraan te mogen staan. Waarbij het licht zo zacht is dat je hart een sprongetje maakt en je zucht van puur, intens geluk.



Een dikke witte deken over het landschap brengt een rust die slaap overtreft. Een mistlaag die vrijwel naadloos overgaat in laaghangende bewolking onder een strakblauwe nachtelijke lucht.

Met hier en daar slierten die over de weg kruipen, bomen verstoppen en je in een onwerkelijke en onbekende sprookjeswereld naar adem doet happen.



Vandaag reed ik van Sneek naar Grou, ik had passagiers dus kon niet stoppen. Het mooiste heb ik dan ook alleen in mijn hart kunnen vastleggen.



Het was mijn laatste rit van vandaag en op de terugweg, met die prachtige kleuren in mijn rug, heb ik diverse stops gemaakt in een poging mijn fantastische ochtend met anderen te delen" schrijft Marit bij de foto's die ze naar de redactie van GrootSneek stuurde.