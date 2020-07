‘Machtig man’ Riemer en ABE! op Omrop Fryslân

In de Fryslân DOK ‘Afscheid van een machtig man’ (2006) volgt Arjen de Boer hem in zijn laatste jaar als voorzitter. Een andere onvergetelijke man uit de clubhistorie is natuurlijk Abe Lenstra. In 1995 werd het grote theater- en voetbalspektakel ABE! uitgevoerd in het stadion dat zijn naam heeft. In deze

SC Heerenveen jubileumweek zendt Omrop Fryslân de documentaire en de hoogtepunten van het theaterspektakel nogmaals uit.

Honderd jaar geleden, op 20 juli 1920, werd de voetbalclub Heerenveen opgericht. Daarom diept Fryslân DOK de documentaire ‘Afscheid van een machtig man’ op uit het archief. Gemaakt in 2006, maar ook nu interessant om te zien. Immers, veertien jaar na zijn afscheid voelt Riemer van der Velde zich nog steeds betrokken bij de club. Aansluitend aan de documentaire zendt Omrop Fryslân zondag de mooiste momenten uit van het theater- en voetbalspektakel ABE!. Die productie werd van 11 tot en met 16 september 1995 uitgevoerd in het Abe Lenstra stadion te Heerenveen.