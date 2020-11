LSC1890 schenkt oude kleding aan Gambianen in Ebo Town

SNEEK- Afgelopen jaar is LSC1890 een samenwerking aangegaan met Textielstra en Craft en hierdoor heeft de voetbalclub uit Sneek afscheid genomen van haar vorige kledingsponsor 123 Inkt.

“123 Inkt heeft ons jaren voorzien van kleding voor onze jeugdafdeling en daar zijn wij 123 Inkt ook enorm dankbaar voor. In overleg met 123 Inkt is er gekozen de kleding te schenken aan jongeren in een sloppenwijk van Gambia. Deze sloppenwijk heet Ebo Town”, laten de Blues weten.

“Hierdoor heeft de oude kleding een ‘tweede leven’ gekregen en de Zambianen zijn er maar wat blij mee”, al dis het bestuur van LSC1890.