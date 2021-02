LSC doneert kleding aan jonge spelers in Senegal

SNEEK-Vorig jaar is LSC1890 een samenwerking aangegaan met Textielstra en Craft en hierdoor hebben wij afscheid genomen van onze vorige kledingsponsor 123 Inkt. Het grootste gedeelte van de overgebleven kleding is geschonken aan een LSC lid.

Na de in ontvangst name van de kleding is de kleding gesorteerd op leeftijd, met voor iedereen een LSC tas, broek, shirt en trainingspak. Via een collega van het LSC lid zijn de eerste kinderen afgelopen week voorzien van kleding in het West-Afrikaanse land Senegal. De kleding is vervoerd in een container over de zee naar Senegal. In Senegal ging de kleding vervolgens naar Somone waar voor jongeren voetbalwedstrijden en toernooien georganiseerd worden.

Ook EBC uit Oosterzee doet mee

Leuk om te noemen is dat vv EBC uit Oosterzee ook voetbalkleding had geschonken. In Afrika stonden beide clubs een wedstrijd tegen elkaar te voetballen.