Louke Koopman van YoKado: “Hocus pocus, houd je focus!”

SÚDWEST-FRYSLÂN – Creatief, origineel en altijd gezellig. Dat zijn de drie woorden die in een notendop het Sneker bedrijf Yokado omschrijven. YoKado verzorgt met passie en liefde kerstpakketten, thema-, personeels- en relatiegeschenken. Vandaag spreken we met de directeur Louke Koopman over zijn passie én deelname aan het Werkfestival.

Hocus pocus, houd je focus, is jouw motto. Vertel, wat betekent die focus?

“Onze focus ligt bij cadeautjes. We zijn een vierkoppig familiaal team dat klanten graag met een gepast cadeau naar huis stuurt. De dag begint altijd met koffie, vervolgens wordt de mail doorgenomen, ontvang ik klanten en maak ik voorstellen. We werken dagelijks met cadeautjes, dat maakt het werk erg divers. Onze focus ligt natuurlijk bij de kerst!”

En wat krijgen de bezoekers hiervan te zien tijdens het Werkfestival op 19 september?

“In ieder geval onze kersttruck waar wij kerstmarkten mee organiseren, onze kerstgeschenken, werkkleding en promotieartikelen. En uiteraard ons hardwerkende team!”

Wanneer is voor jullie het Werkfestival geslaagd?

“Wij hopen veel bedrijven uit de gemeente te ontmoeten en uiteraard kennis te maken met geïnteresseerden in ons bedrijf!”

Jullie zijn creatief en origineel, vertel je. Kan je een voorbeeld noemen?

“We hebben sinds kort een nieuw concept gericht op local for local: Yobedankt.nl. Wij bieden onze klanten aan om via een ‘eigen keuze concept’ een geschenk door zijn of haar medewerker uit te kiezen bij diverse lokale ondernemers uit Friesland. Dit gebeurt via een website en persoonlijke code!”

En wat maakt jouw werk zo leuk en/of uniek?

“Elke dag is weer anders, wij werken altijd met cadeautjes! We zijn in verhouding een klein bedrijf waardoor we alles in eigen beheer hebben. We hebben eigen logistiek, machines en materialen. Hierdoor kunnen we onze klanten voorzien met producten en diensten op maat.

YoKado | Wolkammerstraat 2a, Sneek | www.yokado.nl |