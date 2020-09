Loodsverkoop BVR

SNEEK-Op vrijdag 25 september van 14.00 – 16.30 uur en op zaterdag 26 september van 10.00 – 14.00 uur, is er een loodsverkoop van de BVR aan de Touwslagersstraat 24 in Sneek.

Uiteraard worden de coronavoorschriften in acht genomen, de 1,5 meter, doorloop met een duidelijke looproute en het aantal bezoekers wordt in de gaten gehouden. De organisatie rekent er op dat iedere bezoeker hierin ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Wanneer u geen klachten heeft bent u natuurlijk van harte welkom!

De bovenverdieping blijft ook nu weer gesloten. De mensen van de BVR proberen de meubels zoveel mogelijk uit te stallen, evenals klein elektra, witgoed, lp’s, dvd’s cd’s enz.

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Bel of mail dan naar 0515-422488 of secretariaat@bvrsneek.nl