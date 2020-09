Lions Club Sneek ruimt Zwettebos op

Gewapend met prikkers en vuilniszakken heeft de Lions Club Sneek het Zwettebos weer zwerfvuil vrijgemaakt. In een paar uur tijd zijn er tientallen vuilniszakken gevuld en afgevoerd.

Deze actie van de Lions Club Sneek was in het kader van de jaarlijkse World Cleanup Day. Deze wereldwijde actie voor een schonere wereld is ook dit jaar weer een succes. Wereldwijd werden in 180 landen volgens de officiële cijfers in totaal bijna 7 miljoen stuks afval opgeruimd.