Lichtstralen Provinsjehûs als baken van hoop

LEEUWARDEN- Deze week stralen iedere avond krachtige lichtbundels vanaf het Provinsjehûs in Leeuwarden. Tussen 19.00 en 21.00 uur stralen felle lampen vanuit de torentjes op het gebouw door de lucht, als een teken van verbinding en hoop voor Fryslân in de donkere dagen voor Kerst.

Het is een initiatief vanuit het project “Fryslân yn Ferbining, waarmee de provincie Fryslân in april, rond het begin van de coronacrisis, is begonnen. Met Fryslân yn Ferbining steekt de organisatie de Friezen die hulp nodig hebben een hart onder de riem, brengt hen met elkaar in contact en biedt het op diverse manieren hulp.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Het licht schijnt voor alle opa’s en oma’s die hun kleinkinderen missen. Voor iedereen die nu hard moet werken, of juist niet kan werken. Het is een teken van hoop voor iedereen die het moeilijk heeft of eenzaam is. Of een lichtje voor een dierbare die dit jaar wegviel. Met elkaar komen we door deze rare tijd”.