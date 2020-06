Let op: omleiding A7 in de nacht van donderdag 28 mei

Tijdens deze afsluiting kan men gebruik maken van de Oude Rijksweg langs de A7.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt door Bouwconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW en met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. In 2021 is het windpark operationeel. Voor meer informatie: www.windparkfryslan.nl.

Meer informatie bij Loket Afsluitdijk

Windpark Fryslân, Rijkswaterstaat, bouwconsortium Levvel en de regionale overheden (De Nieuwe Afsluitdijk) hebben gezamenlijk het “Loket Afsluitdijk” ingericht. Hier kan men terecht voor vragen en suggesties over de werkzaamheden op de Afsluitdijk. T: 0800-6040 en E: loket@deafsluitdijk.nl.