Lespakket Jeugd & Democratie

SNEEK- Gisteren overhandigde wethouder Mark de Man het eerste lespakket Jeugd en Democratie aan groep 8 van de Zwetteschool. in Sneek. Hij deed dit aan Amy Setz, die een belangrijke rol speelt in de filmpjes die voor dit lespakket zijn gemaakt. Het pakket is samengesteld met De Kleine Ambassade, speciaal ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Súdwest-Fryslân.