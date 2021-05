Leren wordt nóg leuker met iPads op IKC Johannes Post

SNEEK- Voor het tweede schooljaar implementeert de IKC Johannes Post in Sneek het ‘International Primary Curriculum’ (IPC) actief in hun schoolprogramma. IPC is een schoolbreed lesprogramma, waarbij leerlingen op een interactieve en creatieve manier enthousiast worden gemaakt over diverse onderwerpen. Onlangs werd aan IKC Johannes Post een subsidie toegekend waarmee zij iPads konden aanschaffen. Deze iPads maken het toepassen van het IPC-programma eenvoudiger én effectiever. Met IPC wordt leren leuker en beter!

Verbinding maken tussen theoretische en creatieve vakken

IPC is een schoolconcept waarbij de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde aan elkaar worden verbonden door middel van een thema. Dit thema wordt een unit genoemd. Daarnaast komen internationalisering en creatieve vakken zoals muziek en kunst ook aan bod. Gedurende zeven weken wordt er dagelijks gewerkt aan units over bijvoorbeeld dinosaurussen of chocolade. Doordat de afzonderlijke vakken gekoppeld worden aan hetzelfde thema, ontstaat er samenhang en wordt het leren krachtiger.

Zelf op onderzoek uit

IPC wil leerlingen vooral nieuwsgierig maken en ze stimuleren om dingen te onderzoeken. In plaats van algemene kennisoverdracht door de leraar, waarbij leerlingen voornamelijk kennis consumeren, wordt er nu gefocust op het zélf formuleren van vragen. Het antwoord wordt niet meteen gegeven; de leerlingen gaan zelf op onderzoek uit om hier achter te komen. Directeur Djoke de Schiffart van IKC Johannes Post: “Het leren komt op deze manier veel dichter bij de leerlingen te staan, omdat ze zelf meer inbreng hebben. Het ontdekkenderwijs leren maakt de leerlingen erg betrokken en het leerproces nog betekenisvoller. Daarnaast wordt het samenwerken ook bevorderd.”

Leren staat centraal

De structuur van een unit is altijd hetzelfde. Eerst worden leerlingen geprikkeld door een mooie startactiviteit, gevolgd door de zogenoemde ‘kennisoogst’. Daarbij wordt er gekeken naar welke kennis al aanwezig is bij de leerlingen, maar ook wat de leerlingen nog willen leren. Vervolgens vergaren zij zelf de nodige kennis om hun leerdoelen te halen. Die doelen worden zichtbaar gemaakt op IPC-wand in de klas. Dit geeft de leerlingen een duidelijk houvast.

Elke leerling ontdekt zijn of haar talent

IKC Johannes Post is erg blij met de iPads, die dankzij de subsidie ingezet kunnen worden voor onder andere IPC. Directeur Djoke vertelt: “Door de leerstof alleen uit teksten te halen, zoals we eerder gewend waren, sluit je leerlingen die moeite hebben met taal al snel uit. Met het IPC-programma krijg je elke leerling mee in het proces, ook de leerlingen die bepaalde vakken lastig vinden. Dankzij de werkwijze van IPC wordt iedere leerling geprikkeld op zijn of haar eigen manier. Zo ontdekt elke leerling zijn of haar eigen talenten. Eén van de speerpunten van onze school, maar ook van onze stichting Palludara.”

KC Johannes Post profileert zich door middel van het IPC-programma, de iPads zijn een waardevolle toevoeging. Behalve bij IPC helpen de iPads natuurlijk ook om de digitale vaardigheden van de leerlingen op IKC Johannes Post te bevorderen.

Meer informatie? Kijk dan op https://johannespost.nl/ipc-op-de-jps/ of ga naar https://ipc-nederland.nl/