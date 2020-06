Lelijk Sneek?

Hoe kan het anders?

Komende vanaf de prachtige Oude Hemdijk, stap je bij het bruggetje in een kano en vaar je over de Oude Rijn, een oude Middelzee-slenk. Na een stukje varen stap je uit bij een meer dan 1000 jaar oude terp. Er liggen hier meerdere stokoude terpen in dit voormalige Middelzee gebied! Je pakt een pols en springt over de oude slenkjes, die er ook nog zijn.

Landschapspark

Wat zou het mooi zijn om hier een Landschapspark met als thema de Middelzee van te maken, nu alles er nog is. Een gebied met veel ruimte voor de weidevogels, met plas- en drasgebieden, maar ook biologische landbouw. Voorzien van fiets- en wandelpaden.

Ook geschikt voor biologie- en geschiedenislessen voor het onderwijs in de stad. Alles lekker dichtbij.

Aan de ene kant van de stad de connectie met het water: De sloepfeart en aan de andere kant het nieuwe Landschapspark De Middelzee.

Dat sú wat weze!

R. Bakker te Sneek